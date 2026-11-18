一项涉及韩国2329名儿童和青少年的研究显示，增加动物性海鲜的摄入与尿液中总汞浓度升高有关。正如News-Medical报道，此类摄入量增加一倍与所有年龄组尿液汞水平上升13.2%有关。

三个年龄组的数据

科学家使用了2021至2023年韩国国家环境健康调查第五周期的数据。样本包括648名3至5岁儿童、780名6至11岁学童以及901名12至17岁青少年。

参与者或其监护人报告了他们食用大型鱼类和金枪鱼、其他鱼类、甲壳类、软体动物、海藻及其他海鲜的频率。研究人员单独计算了动物性海鲜的摄入量，不包括海藻。所有参与者均采集了尿液样本，而血液样本仅采自青少年。

在动物性海鲜摄入量最高的组别中，尿液汞浓度比摄入量最低的组别高45%至83%。在此前一周中，每增加一天食用海鲜，与该指标约上升5%至6%有关。

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尿液不能替代针对个人的血液检测

尿液和血液检测结果的比较涵盖了872名青少年。对于拥有完整数据的812名参与者，海鲜摄入量增加一倍与汞水平之间的关联几乎相同：尿液为15.3%，血液为15.4%。

与此同时，个人检测结果之间的一致性为中等：约三分之一的青少年在两项检测中被归入相同的汞浓度类别。尿液检测发现了约一半血液汞水平位于最高20%的参与者。

作者指出，当采血存在困难时，尿液检测可用于对膳食汞摄入进行人群监测。然而，它不能可靠地替代血液检测来评估个别儿童的汞水平。该研究采用横断面设计，依据报告的食物摄入频率，且未评估所发现汞水平对健康的影响。

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