韩国修改个人治疗用药入境规定——韩国先驱报

韩国已实施新规定，允许旅客携带在境外开具处方并购买的药品入境供个人治疗使用。据《韩国先驱报》报道，食品药品安全部和韩国关税厅宣布了这些变化，规定于次日生效。

如果药品已在开具处方和购买所在国获批，旅客最多可携带六盒药品。若处方剂量需要更多包装，则允许携带最多三个月的用量入境。

为购买更便宜药品而出行

这些变化在韩国有关Mounjaro的网络论坛上引发讨论。用户比较了前往日本的机票价格，并交流获取处方的信息。一名发帖者估计，前往日本福冈的一日行程，加上5毫克剂量Mounjaro三个月的用量，费用约为70万韩元，即520美元。据其称，在韩国，即使享受10%的折扣，同样的用量也将花费超过100万韩元。

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自Wegovy于2024年10月推出后，用于减重的注射类药物在该国开始流行。Mounjaro于2025年8月上市。2026年上半年，韩国医疗机构和药店获得了约1140万支Mounjaro一次性预充式注射笔，总价值为1.01万亿韩元。

有关重复入境的问题

议会卫生和福利委员会讨论了新规定。国民力量党议员李万熙提出问题：如果一个人多次跨越边境，且没有记录此前入境药品的系统，海关人员将如何确定药品是否供个人使用。

食品药品安全部长吴有庆表示，有关部门迅速回应了旅客的多次投诉，这些旅客按规定获得处方并购买的药品曾被海关扣留。在规则改变前，海关人员在2026年前八个月发现了5030起未经授权进口减重药物的案件，其中包括Mounjaro和Wegovy。2025年全年共有1189起此类案件。

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