4月17日至10月29日，黎巴嫩南部记录到2057起与以色列军事行动有关的爆炸。黎巴嫩国家科学研究委员会官员向《中东报》透露了这一消息。据该媒体报道，以色列军队在该国南部炸毁住宅、农田、道路和桥梁。

破坏数据

该委员会此前的一份报告提到，3月2日至9月10日期间，黎巴嫩南部发生了1731次爆破和拆除行动。其中，1128次发生在6月26日框架协议达成之后。根据这些数据，此类行动的日均数量从5.15次增加至约15次。

该媒体援引Information International的一项研究估计，截至6月中旬，黎巴嫩全国有超过9万所房屋受损或被毁。这一数字并非只涉及该国南部地区。该研究还记录了7座桥梁被完全摧毁，以及在利塔尼河以南地区与邻近地区之间路线上遭袭的8处渡口中，卡斯米亚大桥部分受损。

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地震事件与专家评估

根据该研究引用的国际移民组织数据，截至7月1日，黎巴嫩仍有499784人处于国内流离失所状态。国家科学研究委员会还报告称，6月28日马吉达尔祖恩发生强烈爆炸。7月30日至31日夜间，沙基夫发生的爆炸引发了相当于3.8级地震的地震波；9月10日阿里·塔赫里发生的爆炸则与美国地质调查局记录的一次4.1级地震事件同时发生。

退役准将哈利勒·哈迈耶尔表示，破坏集中在以色列阵地附近，尤其波及宾特朱拜勒、希亚姆和艾塔沙卜等地区。他认为，这些行动不仅针对军事设施，也旨在摧毁居民返回定居点的条件。他还认为，破坏的规模和性质可能表明，以色列意图在其控制地区维持长期存在。

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