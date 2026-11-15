据半岛电视台报道，在加沙地带北部的贾巴利亚和拜特拉希亚，民防队伍近日从废墟下挖出了69名巴勒斯坦人的遗骸。这使得家属能够安葬亲人，他们的遗体长期被埋在被毁房屋之下。

等待三年后举行葬礼

比尔安纳贾地区居民马哈茂德·纳卜汉得以安葬17名家人，其中包括他的7名子女和孙辈。他表示，他们在2023年10月战争开始20天后因住宅遭袭而死亡。死者中包括一名45天大的婴儿。

纳卜汉说，袭击发生时，屋内没有武装人员、以色列军人或被俘人员。三年来，他一直试图协助寻找亲属的遗骸，但困难的条件阻碍了这一工作。葬礼后，这名男子表示，如今家人知道了他们的安葬地点。

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数千人仍埋在废墟下

47岁的法蒂玛·马斯里安葬了丈夫和18岁的儿子。她称，他们于2024年10月在加沙北部萨法特维地区的一次以色列袭击中丧生。他们的遗骸在自家房屋废墟下埋了两年。搜救人员在作业期间发现了骨骼碎片、她儿子的手机以及死者的个人物品。

巴勒斯坦民防部门估计，整个加沙仍有超过8000具遗体需要挖掘。失踪的巴勒斯坦人总数超过1万人：其中包括可能被埋在废墟下、被拘押或在身份未确认的情况下被安葬的人。

联合国援引的巴勒斯坦当局数据称，从2025年11月至2026年9月，加沙被毁建筑中已挖出超过630具遗体和人体遗骸。资源和重型设备短缺使民防队伍的工作更加困难，因此大量挖掘工作不得不手工进行。

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