在澳大利亚北领地，警方在3月至9月期间对140多名18岁以下人士提出了233项与家庭暴力相关违法行为的指控。据澳大利亚广播公司新闻报道，最常见的指控是严重袭击。

其次是勒颈、窒息或导致窒息的指控，以及死亡威胁。过去一个月，22名未成年人被控实施与家庭暴力相关的袭击，3人被控勒颈或窒息，另有2人被控作出死亡威胁。

警方数据中列出的其他违法行为包括传播私密影像、未经同意录制私密影像、造成严重伤害危险以及未经同意发生性关系。数据没有说明受害者的身份或年龄，其中可能包括家庭成员和亲密伴侣。

寻求帮助

Katherine Women's Information and Legal Service负责人汉娜·乔治表示，这些数字并未令她感到意外。她说，该机构为大河地区的女性和女孩提供法律支持，其客户中每八人就有一人年龄在25岁以下。

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乔治还表示，过去一年中，年轻女性和女孩寻求帮助的数量有所增加。她将非身体暴力的增加与社交媒体的普及及技术的可及性联系起来，其中包括以威胁传播私密照片或视频作为控制手段。

偏远社区的支持

据澳大利亚广播公司报道，今年北领地有4名女性据信死于其男性伴侣之手。其中两人是来自偏远社区的未成年女孩。7月，一名17岁女孩被发现死于埃尔乔岛；警方称，钝器击伤可能是死因。一名34岁男子被控谋杀，警方称两人在她死亡时处于家庭关系中。

三个月后，来自阿尔普鲁鲁拉姆社区的一名16岁女孩因涉嫌遭受人身攻击前往当地医疗诊所后死亡。一名26岁男子也被控谋杀，警方认为他当时与她处于恋爱关系。

Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory负责人唐娜·阿·奇指出，小型社区的医疗诊所往往是年轻女性能够获得帮助的少数场所之一。北领地社会服务委员会负责人特里什·康诺利表示，为在没有监护人的情况下经历家庭暴力的儿童和青年提供的项目严重不足。在2025—2026财年，早期干预项目Circuit Breaker启动了439个个案，但该项目在偏远社区无法获得。

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