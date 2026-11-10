巴基斯坦班努中等和中学教育委员会（BISE）推迟了北瓦济里斯坦地区中等教育证书第二次年度考试。该决定是因当地安全局势作出的，《黎明报》报道。

考试延期

根据班努BISE于11月9日发布的通知，该地区所有考试中心的考试均按北瓦济里斯坦副专员的指示延期。更新后的时间表将于稍后公布。建议学生、家长和教育机构等待委员会的进一步指示。

与此同时，北瓦济里斯坦拉兹马克军校的考点以及米兰沙阿公路上巴卡赫尔特西尔的考点将按计划举行考试。这一原定于10月12日开始的考试已于上个月在班努专区的三个地区——班努、拉基马尔瓦特和北瓦济里斯坦——延期。

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米尔阿里实施宵禁

与此同时，米尔阿里在安全行动期间实施了宵禁。米尔阿里和博布利的限制措施将在晚间伊沙祈祷后开始，班努—米兰沙阿道路将禁止通行。

当地代表兼发展委员会成员马利克·罗胡拉·汗表示，居民获准前往米兰沙阿和达塔赫尔的市场购买生活必需品。他表示，离开北瓦济里斯坦可经由米兰沙阿、伊沙克和拉兹马克的路线。

巴基斯坦冲突与安全研究所的数据显示，开伯尔-普什图省10月记录了40起恐怖袭击，而9月为58起。死亡人数从90人降至38人，受伤人数从165人降至19人。

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