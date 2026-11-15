研究人员在克拉里昂-克利珀顿区的多金属结核中发现了微型生物群落，它们与邻近海底沉积物中的生物存在显著差异。正如ScienceAlert报道，科学家在德国科研船RV Sonne于2019年进行的一次考察中，对从4至6公里深处采集的244个单独结核进行了研究。

裂缝和孔隙中的生命

多金属结核含有镍、钴、铜、铁和锰，并因潜在的深海采矿而受到关注。同时，它们需要数百万年才能形成。此前，对克拉里昂-克利珀顿区生物多样性的研究主要集中于海底泥浆中的生物或结核表面的生物。

在将样本破开后，科学家在裂缝和孔隙中发现了线虫、甲壳类动物以及Thurammina属的成员。在较少数量的结核中，还记录到了多毛类、动吻动物、缓步动物和其他生物。来自相距约1000公里区域的结核中的微型生物群落，彼此之间比与邻近沉积物中的群落更为相似。

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古代生物的痕迹

在结核内部层中还发现了硅藻、放射虫和海绵的微化石。研究人员指出，空腔中的生物源颗粒表明，一些此类结构曾被古代生物占据，但并不能证明它们恰好在这些层形成时生活在那里。发现海绵骨针以及使用骨针构建壳状结构的有孔虫Saccorhiza，可能表明结核在数百万年间一直是海底的一种栖息地。

这项发表于Scientific Reports的研究的作者警告称，大规模移除结核可能导致尚未被描述的生物多样性不可逆转地丧失。他们认为，仅保护海底沉积物无法保存与结核相关的物种和生态群落。

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