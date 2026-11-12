波兰第九期、也是2026年最后一期志愿基础兵役培训课程将于11月16日启动。该课程将持续27天，并在全国50个地点开展基础训练，RMF24报道。

候选人条件

年满18岁、无犯罪记录并顺利通过体检的波兰公民可以参加该计划。申请可在任何军事招募中心、通过网上军队招募门户网站或拨打信息热线提交。

参与者将接受队列训练，学习军事条例和武器操作基础，参加战术课程和体能训练。课程将以庄严宣誓入伍结束。提交申请时，候选人可以说明希望在服役期间获得的技能和资格。

报酬和后续服役

志愿者每月可获得6,500兹罗提税前津贴。这相当于职业军人最低级别的薪酬。所有培训活动均由军队资助。

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完成基础训练后，参与者可以转入预备役，或继续接受最长11个月的专业培训。他们还可以申请加入职业军队或国土防卫部队。毕业者在职业军队招募中享有优先权；如符合条件，在公共行政部门就业时也享有优先权。

国土防卫部队培训

对于希望在国土防卫部队服役的人士，2027年计划开设五期为期16天的培训课程：2月、4月、6月至7月、8月至9月以及10月。每期课程都将以宣誓结束。

此外，波兰将于2027年2月1日至4月30日进行兵役资格审查。该审查主要涉及2008年出生的男性，也可能涵盖2000年至2008年出生、具备所需教育背景的女性，其中包括医学、翻译或心理学背景。

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