据RMF24报道，在波兰城市希维托赫洛维采，一名43岁女子的父母被控对女儿实施心理暴力、使其面临严重健康损害、导致长期疾病以及未提供帮助。他们可能面临3年至20年监禁。

父母和调查人员的立场

霍茹夫地区检察院负责人萨比娜·库希梅尔斯卡表示，提出指控的依据主要是法医鉴定结论。这些指控构成一个事件，涉及波兰《刑法典》的四项条款。

该女子的父母自行前往接受讯问。母亲不认罪。父亲在形式上承认了对其提出的指控，但在陈述中否认实施了被指控的行为。

未对两名嫌疑人采取预防性措施。调查人员计划在11月底前完成调查。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于入住社会照护机构的问题

与此同时，霍茹夫地区法院正闭门审理是否可能强制将该女子安置到社会福利院的问题。检察院和希维托赫洛维采社会援助中心提交了相关申请。他们认为，该女子在此类机构之外居住可能危及其生命。

在第一次庭审中，该女子与父亲及一名代表一同出席。她对记者表示，自己感觉良好，并希望留在家中。她还保证，自己在那里没有受到伤害。检察院确认，她目前已不再与父母共同生活。

案件已知情况

2025年7月，希维托赫洛维采一栋公寓楼内发生家庭争吵的报告后，相关部门开始处理此案。警方在公寓内发现一对82岁的夫妇及其43岁的女儿。根据现有信息，邻居已有27年没有见过她。该女子行动困难，双腿肿胀；她被送往医院，并在那里住了数周。

波兰媒体报道称，她据称近30年一直待在一个房间里，与外界没有联系。不过，警方当时强调，初步核查未证实该女子被违背本人意愿关在住所内。执法人员还表示，此前未曾收到有关她失踪的报告，或来自该地址的其他令人担忧的信号。

关注我们在