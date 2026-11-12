波兰两名男子因赞扬克拉科夫杀人事件被拘留——RMF24

波兰拘留了一名来自沃姆扎县的20岁男子和一名来自圣十字省的34岁男子。他们被怀疑在互联网上公开赞扬11月7日在克拉科夫发生的杀人事件。两人均已被告知涉嫌犯罪，RMF24报道。

20岁男子的评论

监控社交媒体的中央网络犯罪打击局工作人员确认了这名20岁男子的身份。执法人员注意到他在一则有关克拉科夫袭击事件的帖子下发表的评论。警方称，他赞扬了袭击者的行为，并写道自己“有杀人的欲望”。

相关信息被转交给沃姆扎的警察，后者拘留了该男子。在搜查其房间时，警方发现了一把战术刀，并扣押了其手机。被拘留者解释称，他是在情绪和紧张的影响下写下该评论的，后来在其他用户警告其可能后果后将其删除。

这名20岁男子被告知涉嫌公开煽动实施犯罪和赞扬犯罪。他最高可能面临三年监禁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

针对34岁男子的措施

另一起案件涉及一名来自圣十字省的34岁男子。据凯尔采地区检察院消息，11月8日，他在社交网络上公开赞扬了前一天在克拉科夫发生的杀人事件。凯尔采警方确认其身份并将其拘留，11月10日，检察官告知其涉嫌赞扬犯罪。

嫌疑人认罪，并确认是自己发布了这些评论。检察官对其采取了警方监管、5000兹罗提保释金和禁止出境措施。他可能面临罚款、限制自由或最高一年监禁。

波兰内政和行政部发言人卡罗琳娜·加韦茨卡表示，在克拉科夫悲剧发生后，执法人员已因美化袭击者行为及威胁发动新的袭击拘留了11名年龄在15岁至68岁之间的人员。

关注我们在