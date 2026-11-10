在波兰，若望保禄二世卢布林天主教大学校长决定立即解雇讲师卡塔日娜·佩伊达博士。原因是她在社交媒体上发布了有关在克拉科夫实施枪击案的袭击者三名家属死亡的帖文。

大学校长的决定

据RMF24报道，佩伊达在该校第二汉学教研室工作。在一则关于袭击者家中发现三具尸体的消息下，她写道，这意味着支持“联盟党”的选票少了三张。面对批评性评论，这名讲师表示，悲剧发生在克拉科夫，而不是据她所说培养出这名袭击者的地方。

大学称此类言论不可接受。该校在声明中表示，这名已被解雇员工的行为违反了社会共处原则，也违背了大学开展活动所依据的价值观。声明还强调，学校期待学术教师遵守伦理和道德标准。

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纪律程序

大学发言人沃伊切赫·安德鲁谢维奇表示，解除劳动合同的决定由校长独立作出。这一决定与此前因佩伊达的帖文而对她启动的纪律程序无关。在立即解雇后，继续该纪律程序已无意义。这名讲师引发争议的帖文后来被从社交媒体删除。

枪击事件发生在上周六克拉科夫中央集市广场。据RMF24报道，袭击者杀害6人，打伤15人，其中包括两名警察。他在与执法人员交火时受伤，随后在医院死亡。同一天，在奥斯特罗维茨-圣十字省其家人的住所内，警方发现了其父母和妹妹的尸体，三人均有枪伤。

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