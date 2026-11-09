Interia Sport：波兰持证网球运动员人数增长20%至30%

波兰网球协会主席达里乌什·卢卡谢夫斯基表示，波兰各个年龄组持证网球运动员的人数在一年内增长了20%至30%。他说，波兰女子网球选手的成功推动了儿童和年轻人对这项运动的兴趣增长。

持证球员人数增长

据Interia Sport报道，卢卡谢夫斯基称，今年对波兰网球而言是出乎意料地成功的一年。他认为，本赛季可能成为波兰网球历史上最好的一季，并指出有两名波兰女子网球选手位列世界顶尖球员之中。

该协会负责人指出，玛雅·赫瓦林斯卡的成功引起了广泛关注。他称持证运动员人数的增长具有历史性，并补充说，此前从未出现过新入门者人数如此增长的情况。

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玛雅·赫瓦林斯卡的表现

Interia Sport写道，赫瓦林斯卡在打入法网决赛后人气上升，她在决赛中不敌米拉·安德烈耶娃。此后，这名网球选手获得了温布尔登网球锦标赛的外卡，但她在伦敦的表现因伤病而蒙上阴影。

据该媒体报道，随后赫瓦林斯卡赢得了武汉WTA 1000赛事，并在四分之一决赛中击败了伊加·斯维亚特克。12月，这名波兰网球选手还将参加在格但斯克举行的一项表演赛，她的对手中将包括琳达·诺斯科娃。

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