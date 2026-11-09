波兰格丁尼亚和鲁米亚的警方捣毁了两处非法安非他明实验室。行动期间，警方查获了液态安非他明、实验室设备和化学品，其在黑市上的估计总价值超过160万兹罗提。两名男子被拘留，法院决定对他们采取临时羁押措施，RMF24报道。

花园地块上的实验室

第一个生产点在格丁尼亚的一处花园地块区域被发现。据警方称，那里配备了一条完整的安非他明生产工艺线。搜查期间，执法人员查获了3.5公斤液态安非他明，可从中制得超过4公斤成品毒品，估计价值约13万兹罗提。

警方还查获了超过45升碱式液态安非他明。据估计，这些数量可制成最多60公斤成品毒品，在黑市上价值约150万兹罗提。

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拘留嫌疑人

第二处制造毒品的场所位于鲁米亚一栋公寓楼的地下室。那里也发现了用于生产安非他明的设备和物质。据RMF24报道，该场所属于被拘留的托马什·D。

另一名嫌疑人塞巴斯蒂安·B.在其住所被拘留。执法人员在那里发现了种植大麻的设备和安非他明。两名男子均被指控非法生产大量毒品、种植非工业大麻，以及持有麻醉和精神药物。

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