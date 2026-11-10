波兰一项缩短工作时间的国家试点项目初步结果显示，员工错误更少，任务按时完成率更高。据RMF24报道，由波兰家庭、劳动和社会政策部实施的该计划分析涵盖了自年初以来参与试点的员工。

错误更少，更多任务按时完成

试点参与者组中，导致客户投诉的错误平均数量为每千名员工13.2起。在未缩短工作时间的对照组中，该指标为每千名员工31起错误。因此，项目参与者中的此类错误数量低57.4%。

试点覆盖的员工按规定期限完成了90.4%的任务。在未缩短工作时间的组别中，这一指标为77.5%，即相差近13个百分点。

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试点项目如何运作

该计划自2026年1月1日持续至12月31日。上半年，参与者须将工作时间缩短10%，下半年则缩短20%。共有78个实体参与试点，其中38个为私营实体、40个为公共实体，员工总数近5000人。

参与者采用不同模式：实行四天工作周并增加一天休息日，将工作日缩短一至两小时，或在一个月内增加休息日。在一家供水公司，2026年上半年发现供水管道事故的平均时间从1.7小时缩短至30分钟，发现排水管道事故的平均时间则从1.9小时缩短至1小时，与2025年同期相比有所下降。

与此同时，4个私营实体因难以满足计划要求而退出，其中包括缩短工作时间和维持就业的要求。波兰该部计划于2027年春季准备最终结果和建议。

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