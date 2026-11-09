波兰中央网络犯罪打击局在克拉科夫中央集市广场发生枪击事件后拘留了五人。据RMF24报道，援引波兰内政与行政部发言人卡罗琳娜·加韦茨卡的话称，他们在互联网上的活动可能构成潜在威胁。

全国多地实施拘留

加韦茨卡表示，拘留行动在该国不同地区进行。警方和该局正在核查网络上涉及美化克拉科夫袭击事件的材料。这名发言人指出，执法部门特别关注可能模仿此类行为的人。

她补充说，被拘留者在一定程度上可能是在模仿24岁的米哈乌·奥克辛斯基的行为，RMF24称其为袭击者。

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枪击事件调查

袭击发生于11月7日，地点为克拉科夫中央集市广场。据RMF24报道，一名男子驾车驶入广场，并用自动武器向随机路人开火。六人死亡，另有16人受伤，其中包括两名警察。袭击者于11月9日上午在医院死亡。

警方在其家人位于奥斯特罗维茨-圣十字省的住所发现了三名近亲属的遗体——其父母和妹妹。检察院于11月8日启动对克拉科夫事件的调查。其代表表示，调查人员掌握了从汽车内及袭击者身上缴获的四部手机，以及从住所取得的他的电子设备。

据检察院消息，该男子自2026年3月起持有持枪许可。检察院代表表示，现在谈论袭击动机还为时过早。

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