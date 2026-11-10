波兰TN Polska工厂计划裁员255人——RMF24

波兰克拉希尼克的TN Polska公司计划裁员255人，并关闭一家生产轴承滚动体的工厂。管理层上周四在电话会议上向员工通报了这一意向，RMF24报道。

赔偿谈判

据工厂“团结”工会分会主席斯坦尼斯瓦夫·什奇盖尔斯基表示，企业管理层和员工代表已经商定了谈判时间表。谈判将涉及员工援助方案、可能经双方同意解除劳动合同，以及遣散费的金额。

首次会议定于11月12日举行。什奇盖尔斯基指出，工厂的清算可能持续至2027年9月。

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市政府的反应

克拉希尼克市长克日什托夫·斯塔鲁赫表示，他是从员工而非公司董事会获悉这家对该市重要的企业计划关闭的消息。他说，首要任务是确保员工获得体面的遣散费。他还表示支持工会组织参与谈判。

斯塔鲁赫称，他打算联系克拉希尼克县当局、当地就业中心和地方自治机构，共同为员工提供支持。他计划与企业管理层会面，并在数天内与工会一起提出一份有关裁员的详细行动计划。

TN Polska生产钢球、钨球和陶瓷球，以及用于制造机器和设备的滚子。该公司出口大部分产品。根据财务文件，2025年销售收入为1.325亿兹罗提，年末净亏损为3060万兹罗提。

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