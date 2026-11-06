在波兰，从2026年11月1日至2027年3月31日，雇主必须向从事户外重体力劳动的部分员工提供免费的热预防性餐食。正如RMF24报道，获得此类餐食的资格不仅取决于职位或工作地点，主要取决于员工在一个班次内的实际能量消耗。

哪些人有权获得餐食

在冬季期间，一个班次内能量消耗超过男性1500千卡、女性1000千卡的员工应获得热餐。这尤其包括部分建筑工人、道路工人以及从事土方作业的人员。同时，并非这些职业的所有员工都自动有权获得餐食：雇主必须评估工作的实际性质和体力负荷水平。

雇主应与工会共同决定是否提供预防性餐食；如无工会，则应在与员工代表协商后作出决定。如果员工在11月至3月期间从事达到规定负荷水平的工作，气温、是否有霜冻或降雪均不影响其获得餐食的权利。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

餐食应具备什么标准

预防性餐食应包括一份热餐，能量值约为1000千卡。其中，碳水化合物应占能量值的50%至55%，脂肪占30%至35%，蛋白质占15%。通常，这类餐食会在班次开始三至四小时后的规定休息时间提供。仅在员工实际从事有资格获得该餐食的工作当天提供。

不得以现金补偿代替餐食。如无法组织供应热餐，雇主可提供供员工自行烹饪的食品，或提供用于购买食品的代金券、餐券或优惠券。此外，当气温低于10°C或高于25°C时，雇主必须为户外员工提供饮料；在寒冷天气中，饮料必须是热的，并在整个班次期间随时供应。

如违反劳动保护要求，波兰国家劳动监察局可对雇主处以1000至3万兹罗提的罚款。

关注我们在