波兰克拉科夫检方于周一开始对在市中心袭击事件中遇难的六人的遗体进行尸检。另有三名24岁袭击者家庭成员的遗体也将接受尸检，他们的遗体在奥斯特罗维茨-圣十字省被发现，Interia报道。

中央集市广场袭击事件

枪击事件发生在周六15:00后，地点位于克拉科夫中央集市广场。据该媒体报道，一名蒙面的24岁男子驾车驶入广场，并向随机路人开枪。

袭击造成6人死亡。另有16人受伤，其中包括介入处理事件的警察以及袭击者本人。周日晚间，中央集市广场重新向居民和游客开放；该广场自早晨起因调查行动而关闭。

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哀悼与悼念遇难者

波兰正在进行全国哀悼的第二天，该哀悼期自周六至周日午夜起实施。根据波兰总统的命令，哀悼将持续至周一。克拉科夫当局另行决定，将全市哀悼期延长至11月11日（含当日）。

从周一至周三9:00至19:00，克拉科夫市政厅位于万圣广场的大厅将设立吊唁簿，以悼念遇难者。该市还设立了电子吊唁簿。周一20:00，中央集市广场与斯瓦夫科夫斯卡街交汇处计划举行声援受害者及其亲属的集会。

两名制服袭击者的警察——阿图尔·莫兰斯基和雅库布·库利克——已脱离昏迷。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基计划表彰他们参与此次行动，克拉科夫市长卢卡什·吉巴瓦则请求紧急授予他们该市荣誉市民称号。

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