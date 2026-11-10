波兰国家媒体委员会因主席被捕而停摆——RMF24

波兰国家媒体委员会（RMN）的工作因其主席沃伊切赫·克鲁尔被捕且未辞职而实际上暂停。据RMF24报道，该机构成员承认，目前无人能够召集会议。

只有主席可以召集会议

该委员会上一次线下会议于5月12日举行。7月，其成员举行了远程会议，9月进行了函件投票。RMF FM的消息人士称，此后该机构的工作已暂停。

根据《国家媒体委员会法》第11条，只有主席可以召集委员会会议。RMF FM的一名消息人士解释说，由于克鲁尔被羁押，没有人能够组织会议。据该媒体报道，众议院无法自行解决这一问题。

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要求辞职的呼声

议会文化委员会主席彼得·阿达莫维奇在接受RMF FM采访时表示，克鲁尔曾多次被劝说辞去RMN主席职务。他说，克鲁尔即使在羁押期间也可以提交书面辞职声明。

国家媒体委员会尤其负责任命公共媒体的监事会。近几个月来，该委员会任命了地区公共广播电台的监事会。RMN原计划在近期审议波兰电视台和波兰广播电台监事会的组成问题。

RMN由五人组成：沃伊切赫·克鲁尔、马雷克·鲁特卡、罗伯特·克维亚特科夫斯基、约安娜·利霍茨卡和彼得·巴比涅茨。根据提交给众议院的一份报告，该委员会在2025年的活动耗费国家预算超过160万兹罗提。其中近80%为委员会成员和工作人员的报酬。

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