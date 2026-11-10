波兰警方成立了两个特别调查小组，调查克拉科夫中央集市广场枪击事件以及奥斯特罗维茨-圣十字市三人遇害案。一个小组将在小波兰省开展工作，另一个将在圣十字省工作。正如RMF24报道，调查将查明事件的完整经过和这名24岁袭击者的动机。

经验丰富的调查人员参与工作

克拉科夫省警察总监阿图尔·贝德纳雷克组建了一个小组，成员包括行动、调查、法医部门以及法医实验室的人员。小波兰警方发言人卡塔日娜·齐斯沃解释说，此类小组在特殊情况下设立，即案件程序复杂、多线并行，并需要执法人员具备丰富经验时。

与此同时，凯尔采警察总监兹比格涅夫·诺瓦克组建了一支由圣十字省警员组成的小组，将调查奥斯特罗维茨-圣十字市三人死亡的情况。整个案件程序由波兰国家检察院小波兰分支机构监督。

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调查人员核查袭击者的行进路线

执法人员正在分析收集到的证据，重建该男子从凯尔采到克拉科夫的路线，并核查可能见过袭击者或其汽车的目击者陈述。据圣十字省警方代表达米安·亚努斯称，调查将持续很长时间，并需要与小波兰省的同事密切合作。

警方称，这名24岁男子驾车驶入克拉科夫中央集市广场，并向行人开火。6人死亡，另有15人受伤，其中包括两名警察。袭击者被执法人员击伤，随后在医院死亡。警方在其车内缴获两支AR-15卡宾枪、两把手枪和约500发弹药。

在该男子位于奥斯特罗维茨-圣十字市的家庭公寓内，发现了其父亲、母亲和妹妹的遗体，三人均有枪伤。警方表示，克拉科夫的调查依据有关加重杀害多人的条款，并结合关于恐怖性质犯罪的规定进行。

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