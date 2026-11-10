在波兰，面向移民的Telegram聊天群中传播了广告，提出为在纪念碑上涂写挑衅性标语支付500美元。据RMF24报道，援引独立白俄罗斯媒体MOST Media的消息，此类行动的目的可能是煽动社会紧张局势和冲突。

波兹南的招聘广告

MOST Media称，在比亚韦斯托克的一个移民聊天群中，一名使用匿名号码的不明人士正在寻找一名据称从事丝网印刷的专业人员到波兹南工作。该俄语信息提出，每个班次支付500美元、报销往返交通费用，并提供“安全的工作条件”。

MOST Media记者以卧底身份联系了该广告的发布者。据其消息，工作内容是在纪念碑上涂写“荣耀归于UPA”的字样，并粘贴将另行提供的二维码。该联系人还发送了波兹南相关地点的照片，以及其他带有类似字样的破坏行为的图片。

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关于其他城市的说法

对方提出可通过加密货币、BLIK代码或现金支付报酬。该广告发布者还声称，类似任务正在华沙、弗罗茨瓦夫和卢布林实施。

白俄罗斯BelPol项目分析师乌拉济米尔·日加尔向MOST Media表示，通过加密通讯工具招募执行者，符合被归因于俄罗斯联邦——侵略国——及白俄罗斯特勤部门的混合行动模式。他认为，此类行动旨在破坏该地区国家的稳定，加剧社会分裂以及波兰人与乌克兰人之间的敌意。

MOST Media还提醒称，2026年7月，波兰国家检察院曾报告破获一个间谍网络。据其消息，该网络成员被招募实施纵火和破坏活动。此外，法院正在审理一名乌克兰公民的案件，该人被控犯有47项具有破坏性质的罪行，其中包括在华沙、多莫斯塔瓦和弗罗茨瓦夫的国家纪念场所涂写“荣耀归于UPA”的字样。

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