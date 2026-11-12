波兰首席卫生监察局警告消费者，不要饮用一批700毫升装的Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport无气矿泉水，其最短保质期至2027年7月29日。该矿泉水中发现了霉菌。由于可能含有玻璃碎片，一批Arla Protein Pudding Vanilla Cookie蛋白布丁也正从销售渠道撤回，RMF24报道。

实验室检测确认霉菌

一名消费者发现了矿泉水中的污染物，实验室检测确认其为霉菌。生产商Jurajska Spółka Akcyjna已开始将相关批次从流通渠道撤回，并正在确定污染源。

生产企业已接受检查。波兰国家卫生监察局相关部门正在监督召回过程，消费者被呼吁不要饮用上述矿泉水。

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布丁中存在玻璃碎片风险

不应食用净重200克、批号为ES26271001、最短保质期至2027年4月25日的Arla Protein Pudding Vanilla Cookie布丁。卫生监察部门表示，该产品可能含有玻璃碎片，可能导致口腔受伤。

波兰卫生部门通过危险食品和饲料快速预警系统RASFF获悉布丁召回事宜。波兰市场收到了一批该商品。这批产品被立即从销售渠道撤回，公司也在其网站上通报了这一风险。

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