波兰文化与国家遗产部长关于复制补偿费的更新条例将于11月13日生效。该条例将大幅扩大适用这一费用的电子设备清单，RMF24报道。该费用在形式上旨在补偿创作者的作品被私人复制。

哪些设备将被纳入收费范围

除复印机、扫描仪和纸张外，清单还将包括智能手机、平板电脑、电脑、智能电视、机顶盒、外部存储设备和存储卡。内存容量32GB及以上的智能手机和平板电脑、笔记本电脑、硬盘，以及配备存储器或录制功能的电视和机顶盒，将被征收最高为销售价格3%的费用。

对于电视，如果其配备内置存储器或可将内容录制到外部介质，则费率为设备价值的1%。同时，业内对多功能设备的分类存在疑问：特别是电视的存储器究竟只是系统运行所需的技术组件，还是能够用于复制内容。

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企业的新义务

在波兰，支付该费用的主要负担通常由制造商和进口商承担。同时，RMF24指出，相关规则并未完全界定进口商的概念，因此一件商品在经过多个分销环节时，可能被多次征收该费用。欧盟内部的交易可能尤其复杂，因为对于退还已支付费用或防止重复支付，缺乏明确程序或机制。

企业还必须按季度结算该费用并保留详细文件。资金将由版权集体管理组织分配，其中包括ZAiKS、SAWP、波兰电影人协会和SAiW Copyright Polska。毕马威专家指出，新条例的部分规定不够明确，这可能导致对规则的不同解读。

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