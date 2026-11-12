RMF24：波兰将从2027年起提高广播电视订阅费

自2027年1月1日起，波兰的广播电视订阅费将上涨。电视机或电视机和收音机组合的月费将从目前的30兹罗提提高至34.50兹罗提。全年费用将达到414兹罗提，比此前增加48兹罗提。

仅拥有收音机的用户每月将支付10.80兹罗提，而不是9.50兹罗提。波兰国家广播电视委员会公布了新费率，RMF24报道。

预付折扣

提前支付数个月或全年的订阅费者可获得折扣。全年预付费用将为372.60兹罗提，而不是414兹罗提。如果一个家庭同时拥有电视机和收音机，只需支付一项——较高的——费率。

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费用须在每月25日之前缴纳。订阅费资金将拨给公共电视和广播机构，用于制作新闻、教育、文化和娱乐节目，以及播发紧急信息。

免缴费用

免缴订阅费的人员包括一级残疾人士、完全丧失工作能力者、失业人员、领取社会养老金、退休前补助金或护理津贴者。听力或视力障碍人士、战争伤残者和军人伤残者、社会救助领取者、参战人员、受迫害人员以及战争退伍军人也可享受优惠。

60岁及以上的养老金领取者如其养老金不超过平均工资的一半，可获免缴。RMF24数据显示，2026年这一门槛为每月4451.78兹罗提税前。办理免缴需要相应文件。

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