波兰警方因克拉科夫袭击案后在网络上传播令人不安的内容而拘留了9人。内政与行政部发言人卡罗琳娜·加莱茨卡表示，执法人员将坚决应对美化袭击者的帖文，其作者将不得不为自己的行为负责。

因网络消息被拘留

据Polsat News报道，前一天，中央网络犯罪打击局宣布拘留了6名年龄在15岁至36岁之间的人员。执法部门称，他们发布的内容显示，其他人的生命或健康可能面临危险。

6人均承认传播了虚假消息。其中1人为乌克兰公民，其余为波兰公民。警方指出，发布此类帖文的动机之一是开玩笑。

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执法人员表示，克拉科夫发生枪击事件后，互联网上开始传播意在制造混乱、恐慌和虚假信息的消息。他们认为，发布者利用这场悲剧在社交媒体上吸引关注，而其他用户未经核实便传播了这些内容。

华沙居民被怀疑

另外，华沙地区检察院通报，首都居民埃米尔·W涉嫌引发虚假警报。据调查，他在周六至周日夜间于一场有关克拉科夫事件的直播下留言，写到华沙可能发生“行动”，并呼吁人们在街头保持谨慎。

该男子承认该帖文为其所写，并解释称，他指的是宪法法庭附近可能发生的骚乱，而不是新的袭击。华沙检察院发言人彼得·安东尼·斯基巴称，在有关克拉科夫悲剧的报道下发布这样的评论是不经思考的行为。埃米尔·W面临6个月至8年监禁。

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