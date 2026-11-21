科学家在中国四川盆地的沉积岩中发现了一个约40.5万年的周期，反映强大古代风暴留下的沉积物数量变化。ScienceAlert援引发表于《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》期刊的一项研究报道了这一发现。

古老海洋中的风暴痕迹

由中国石油勘探开发研究院地质学家Shuyuan Shi领导的团队研究了大约5亿年前的岩石。在寒武纪时期，如今四川盆地所在之处曾是一片热带海洋。

风暴期间，强大的海浪和洋流会将沙、淤泥和黏土沿海床搬运，随后这些物质沉积形成新的层次。随着时间推移，沉积物被压实并变成岩石。这类被称为风暴沉积岩的沉积物，能够保存风暴痕迹数亿年。

研究人员采用了旋回地层学，这是一种在沉积岩中寻找重复结构，并可将其与地球轨道参数已知变化相对应的方法。通过将这种方法与岩石中的化学数据相结合，团队重建了约2400万年的地质历史。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能与地球轨道有关

在这一时间段内，科学家确定了59个持续约40.5万年的周期。每个周期的上升阶段和峰值阶段更常出现风暴沉积岩：这些岩层更厚、颗粒更粗，且彼此间距更近。在相反阶段，沉积物更薄、颗粒更细且零散分布。

作者将这一规律与米兰科维奇周期联系起来，该周期主要受到金星和木星引力作用的影响。这一周期大约每40.5万年改变一次地球轨道的偏心率。这类变化对年太阳辐射总量影响不大，但可通过与岁差的相互作用改变其季节性分布。

研究人员认为，在温暖的寒武纪气候中，这可能会周期性地增强热带海洋的加热以及海洋与大气之间的能量交换，为更强烈的风暴创造条件。同时，他们警告说，海平面变化、沉积物输入以及风暴沉积岩的保存条件也可能影响所发现的模式。这一规律是否仍存在于现代地球气候中，目前尚不清楚。

关注我们在