半岛电视台：苏丹港供水覆盖不足40%的需求

苏丹东部的苏丹港，供水仅能满足该市不足40%的需求，而未接入集中供水网络地区的居民被迫向街头商贩买水。半岛电视台报道称，因战争而流离失所的人们抵达当地，加重了这座城市脆弱基础设施的负担。

代姆马约区居民阿米娜·哈拉法拉每天为自己和四名子女购水花费1万苏丹镑——按平行汇率计算约为1美元。30天内，这一金额达到30万苏丹镑，约合30美元，相当于她一个月的工资。她的房屋没有接入供水管网，因此以1000苏丹镑购买18升水。

大坝毁坏的后果

该市面临的主要问题之一是阿尔巴特大坝于2024年8月被毁。该大坝位于苏丹港西北部的红海丘陵地区，此前满足了该市每日用水需求的一半。强降雨和洪水导致大坝毁坏，下游村庄被摧毁，管道和水井也受到损坏。

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此后，整个社区都依赖昂贵的水罐车送水。供水分配站工作人员艾哈迈德·奥斯曼表示，在战争于2023年4月开始前，向一辆由驴拉、容量至少为250升的车装满水，商贩需支付4000苏丹镑。现在，他为装满这样一辆车收费1.6万苏丹镑。奥斯曼称，一辆载有5万升水的水罐车如今价格为150万苏丹镑，而战前约为45万苏丹镑。

管网恢复与健康风险

联合国开发计划署报告称，部分供水管网已得到恢复：钻探或修复了15口井，铺设了17公里管道，并安装了太阳能水泵。该系统可为近23万人供水，但根据联合国开发计划署的估计，苏丹港目前人口已达100万。6月，非洲开发银行和联合国儿童基金会也启动了一项项目，旨在将安全饮用水的覆盖范围扩大至最多75万名城市居民。

苏丹港教学医院急诊科医疗主任埃马德·哈菲兹警告称，供水中断会增加霍乱和其他腹泻疾病的风险，尤其是在雨季以及拥挤的流离失所者营地。缺水还使维持卫生、医院运作、预防感染和照护患者变得更加困难。

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