11月11日，受查尔斯风暴影响，葡萄牙各航空公司取消了往返该国的200多个航班。学校、数百家超市和企业也被关闭。该风暴带来暴雨和强风，Channel NewsAsia报道。

政府提前让所有紧急服务部门和军事单位进入戒备状态，取消课程并暂停非必要公共服务。居民被建议留在家中。这些措施是在当局因对1月和2月一系列风暴反应迟缓而受到批评后采取的。

葡萄牙气象部门IPMA表示，风暴眼在大西洋上空分裂，导致查尔斯在登陆南部阿尔加维地区前减弱。预计到当天结束时，恶劣天气将覆盖该国南部大部分地区和里斯本地区。

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马德拉发生内涝，西班牙进行疏散

民防指挥官马里奥·西尔韦斯特雷表示，自午夜以来已记录到538起事件。由于存在突发洪水、强风和海况恶劣的风险，当局维持高度戒备。

此前，风暴经过马德拉群岛，造成局部内涝和树木倒伏。救援人员救出了一名男子，他在马德拉岛的一处车库被水流冲走；未有人员死亡或受伤的报告。在邻国西班牙，皮埃德拉拉韦斯市超过3000名居民仍处于疏散状态，原因是当地水坝存在漫溢风险。气象部门AEMET警告称，暴雨、强风和巨浪将对该国西南部造成严重或非常严重的影响。

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