截至2025年11月1日，韩国江原道高城郡4429名24岁以下居民中，有1402人具有移民背景。这占该年龄组居民的31.7%——为全国最高比例，且超过全国7.7%水平的四倍，《韩国先驱报》报道。

小型郡的比例最高

根据韩国数据与统计部的一份报告，高城郡24岁以下具有移民背景的居民中，1204人为外国国籍，另有198人拥有韩国国籍。

继高城郡之后，24岁以下具有移民背景人口占比最高的是灵岩郡，为28.8%；阴城郡为26.9%；釜山市中区为23.3%。总体而言，九个市、郡和区中此类居民的比例至少达到20%。最高比例主要出现在农村郡，当地儿童和青年人口总数相对较少。

与此同时，按24岁以下具有移民背景居民的绝对数量计算，京畿道城市居于前列：安山市有24986人，水原市有19057人，华城市有18974人，始兴市有16647人，富川市有15340人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

年轻人口减少背景下的增长

全国范围内，2025年24岁以下具有移民背景的儿童和年轻人数量达到78.7万人，比一年前增加6.6%。外国国籍人士占该群体的52.2%，韩国公民占47.8%。

他们在24岁以下人口中的占比从2023年的6.3%上升至2025年的7.7%。同期，全国24岁以下人口总数从1083万人减少至1018万人，而该年龄组中具有移民背景的人数从68.4万人增加至78.7万人。

这一年龄组中最常见的国籍来源为越南，占28%；其次是中国，占15.7%；以及来自中国的朝鲜族，占11.4%。统计涵盖在韩国居住至少三个月的人。

关注我们在