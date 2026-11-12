11月15日，布拉格预计将举行大规模抗议，反对政府改变捷克电视台和捷克广播电台融资方式的计划。莱特纳公园的集会由公民团体“百万民主时刻”组织。据德国之声报道，可能有数十万人参加此次活动。

法案规定了什么

总理安德烈·巴比什领导的联合政府加快审议一项法案，该法案将取消用于资助公共广播机构的许可费。作为替代方案，捷克电视台和捷克广播电台拟由国家预算直接资助。

议会在夜间会议后，于10月24日04:36在三读中的一读通过了该文件。联合政府政党——ANO、SPD和“汽车党人”——表示，现行收费是一种不公平的税，新制度应提高广播机构的效率。根据该提案，其资金在第一年将减少约15%。

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社会和广播机构的反应

反对党、公民组织和国际监督机构均反对该法案。批评者认为，改变融资模式可能削弱捷克电视台和捷克广播电台的独立性。他们还指出，政府提案没有包含长期财政稳定和编辑独立性的保障。

两家广播机构的员工于11月初宣布罢工，扰乱了电视和广播节目。抗议活动也在捷克全国各地的城市和城镇举行；学生、工会以及宗教、教育和文化机构代表参与其中。

安德烈·巴比什表示，将准备一项新提案，把公共媒体的资金置于国家预算之外，并保障编辑独立性。与此同时，抗议组织者坚持继续向政府施压。此次活动将在1989年天鹅绒革命开始周年纪念日前两天举行。

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