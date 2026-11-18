在英格兰，英超关键比赛事件小组认定上一轮比赛中出现了六次裁判错误。据BBC Sport报道，这追平了单个周末错误判罚数量的最高纪录。该小组上一次记录到如此多的错误是在2023–2024赛季初。

每周，五名小组成员都会评估有争议的比赛事件，并就主裁判和VAR视频助理裁判的决定是否正确进行投票。这项统计不包括VAR的正确介入，其中包括布伦特福德球员伊戈尔·蒂亚戈被罚下。

两次VAR错误

在两起事件中，小组一致认定场上判罚和VAR的工作均不正确。第一起发生在埃弗顿对阵考文垂的比赛中：埃弗顿的詹姆斯·塔尔科夫斯基揪住了卡莱布·伊伦克伊的头发，但没有判罚点球。小组认为，VAR本应介入。

第二起涉及阿森纳的凯·哈弗茨，他在禁区内被赫尔城的诺贝尔·门迪拉拽。裁判观看回放后，因这名德国球员越位而没有判罚点球。小组认为，门迪在可能出现越位之前就开始明显拉拽哈弗茨。

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场上错误，但VAR没有错误

小组还认定另外四项决定属于场上错误，但并非VAR错误。这些事件涉及埃弗顿对阵考文垂比赛中蒂耶尔诺·巴里的进球，当时皮球可能意外击中他的手；水晶宫在对阵利物浦比赛中获得的点球；伊普斯维奇在对阵伯恩茅斯比赛中获得的点球；以及伯恩茅斯的马库斯·塔弗尼耶因拖延比赛恢复而未被出示第二张黄牌。

在其中三起事件中，视频助理裁判没有理由介入，因为这些决定没有达到明显且清楚错误的门槛，或者现有回放未能提供令人信服的证据。对于可能的第二张黄牌，VAR根据规则不能介入。

同时，小组认定以下决定正确：利兹联的杰登·博格尔在对热刺的马蒂斯·特尔犯规后没有被罚下；卢克·奥尼恩对科尔·帕尔默犯规后判罚任意球而非点球；以及桑德兰在对阵切尔西的比赛中获得点球。帕特里克·多尔古在第96分钟打入扳平球之前的事件中所作出的决定，也被认定为正确。

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