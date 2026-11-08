2026年11月7日白天，波多黎各的强雷暴在该岛北部和东部地区引发了一系列洪水警报。当地时间14时46分，美国国家气象局对巴亚蒙和托阿尔塔发布了山洪警报，The Rio Times报道。

圣胡安地区警报

针对巴亚蒙和托阿尔塔的警报原定持续至17时45分。气象学家表示，雷达探测到伴有强降雨的雷暴。截至中午，当地降雨量已达1至2英寸，随后还可能降下1至2英寸的雨量。

该机构报告称，溪流、街道和地下通道已经出现或可能很快开始出现积水。建议驾驶员不要穿越被淹没的道路。

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其他天气警报生效地区

针对轻微积水风险的另一项警报在16时30分前对卡塔尼奥、科罗萨尔、多拉多、瓜伊纳沃、圣胡安、托阿巴哈和维加阿尔塔生效。该警报主要涉及低洼地区及排水不畅的地点，部分低水位过水路段可能无法通行。

北部海岸的莫罗维斯、维加巴哈、巴塞洛内塔、佛罗里达和马纳蒂也发布了警报。在该岛东部，警报覆盖卢基约、里奥格兰德、卡诺瓦纳斯、卡罗莱纳、洛伊萨、塞伊巴、法哈多和纳瓜博。

针对圣胡安地区、涉及卡塔尼奥、多拉多和托阿巴哈的最后一项警报原定于19时30分结束。19时20分，气象部门表示强降雨已停止，并呼吁注意仍然有效的道路封闭措施。

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