在韩国釜山，救援人员完成了一项行动，将雌性暗色鲨布坎吉从港口附近一条狭窄的混凝土运河引导至开阔水域。拆除外层渔网后，人们看到这条鲨鱼逐渐游向更远的海面，尽管它有时仍会返回运河。

据BBC News报道，这条鲨鱼于9月中旬首次在运河中被发现。国家水产研究所的专家确认，它是一条雌性暗色鲨——这一物种仅与两起致人死亡的袭击事件有关。

多次救援尝试

起初，海岸警卫队试图使用电击驱赶装置引导这条鲨鱼，但五小时后认定，这只动物对于该装置而言过于庞大且速度太快。9月底，救援人员还使用了水柱，但鲨鱼每次都会返回运河。

10月2日，专家在运河上设置了一张拦网，但布坎吉绕过了它，并在数小时后返回。海洋生物学家金贤宇推测，这条鲨鱼的口鼻部电磁传感器可能出现问题，这些传感器帮助它辨别方向；或者它可能因港口船只发出的巨大声响而迷失方向。

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鲨鱼面临的危险

9月底，人们连续数日没有看到这条鲨鱼进食。它的口鼻部因撞击混凝土墙壁而出现带血的擦伤，海洋生物学教授崔允则表示，其眼部区域受到了严重损伤。金贤宇说，由于秋季水温下降，留在运河中也很危险：在这一时期，鲨鱼通常会向南迁徙至更温暖的水域。

约40人参与了这次由海洋部接手的行动，其中包括釜山水族馆的潜水员。他们设置了两层渔网，并起初将布坎吉引导至开阔水域，但夜间它从外层渔网下方游过，再次进入运河。行动结束后，这条鲨鱼有数日未被发现。崔教授推测，它可能正在适应更宽阔、更深的水域。

布坎吉成为当地名人：据BBC News报道，超过160万名游客来到这条运河。市政府对它的出现进行直播，并将这条鲨鱼定为官方吉祥物。

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