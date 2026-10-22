韩国釜山当局将一条长约3米的雌性乌翅真鲨引导至外海。这条鲨鱼此前在北港地区一条狭窄运河中停留了一个多月。此次行动在前两次尝试失败后取得成功，《台北时报》报道，并援引韩国海洋水产部的消息。

这条被昵称为“Bukhangi”的鲨鱼于9月18日首次在水道中被发现。由于该运河靠近市中心的高层建筑和一座大型高速铁路车站，这只动物长期停留在这个不寻常地点引发关注。据Busan Infrastructure Corp称，截至周二，已有超过160万人来到滨水公园观看这条鲨鱼。

第三次尝试取得成功

在9月29日的首次行动中，救援人员试图利用配备水炮的船只将鲨鱼引向大海，但它游开后仍留在运河中。10月2日的第二次尝试使用了一张长50米、高6.8米的网，但该网被运河底部的岩石卡住。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在第三次行动中，工作人员使用了固定在浮动平台上的网，并派出潜水员。他们逐步将网向外海移动，防止鲨鱼返回运河。无人机也监测了它的移动。市政府对行动进行了现场直播。

该物种被列为濒危物种

韩国国立水产科学院确认，Bukhangi是一条雌性乌翅真鲨。该物种栖息于热带、亚热带和温带水域，并被世界自然保护联盟列为濒危物种。

釜山市长Chun Jae-su感谢这条鲨鱼带来的关注度。他表示，如果没有它，这种关注度将让该市花费数万亿。与此同时，环保组织表示，这条鲨鱼的出现应被视为气候危机的警告：在他们看来，海水变暖正迫使喜暖鱼类向北移动，而亚热带鲨鱼则随之而来。

关注我们在