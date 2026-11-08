韩国釜山的温室作物中发现了番茄褐色皱果病毒（ToBRFV）。由于该病原体可通过接触轻易传播，市农业技术中心呼吁生产者限制农场之间的接触，《韩国先驱报》报道。

感染番茄和辣椒

ToBRFV在韩国受到植物检疫监管。它会感染番茄及多种辣椒，包括甜椒和辣椒。受感染的番茄可能出现褐色斑点和皱缩区域，果实成熟也会不均匀。

植株还可能出现花叶斑纹和叶片皱缩，叶片可能变得狭窄、呈针状。茎和萼片组织可能坏死，阻碍果实发育或导致果实过早脱落。

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通过工具和衣物传播

该病毒不会对人或动物构成危险，感染ToBRFV的农产品可以食用。与此同时，根据现有数据，受感染作物的产量损失可能达到30%至70%。

目前没有针对受感染植株的化学治疗方法。该病原体可通过工作人员的手、手套、修枝剪、鞋类和工作服传播。它还可在种子表面和植物残体中长期保持传染性。

该中心建议限制进入温室，不要前往疑似感染的农场，并在不亲自到访该机构的情况下报告可能的病例。据《韩国先驱报》援引Kukinews的消息，忠清南道共有65个农场确认感染，总面积为43.1公顷。

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