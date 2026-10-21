韩国釜山市政府将于周三下午第三次尝试把鲨鱼布坎伊从北港滨水公园的一条运河引导至大海。这只动物于9月18日首次在运河中被发现。它身长约3米，属于灰鲭鲨科的黑边鲨种类。在人们担忧该动物状况之际，《韩国先驱报》报道了此次行动。

状况恶化的迹象

据报道，布坎伊不进食，有受伤迹象且行为异常。在运河游客分享的视频中，它的右胸鳍看起来受损。也有报道称，这条鲨鱼曾撞击运河墙壁。

预计从周四起气温将大幅下降，这引发了额外担忧：更冷的水可能会进一步削弱这只动物。

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渔网、浮桥和无人机

为新一次尝试进行的准备工作于周二开始，包括检查运河入口以及操作渔网和浮桥。根据市政府的计划，固定在浮桥上的渔网将逐步向外海移动，之后将阻止鲨鱼返回运河。

无人机将监测这只动物的活动，潜水员将检查水下障碍物和渔网。专家还将监测鲨鱼的行为和健康状况，并在出现压力迹象时调整行动。在作业期间，当局计划限制进入该区域并加强巡逻。

9月29日和10月2日的此前尝试均未成功。在第二次尝试中，渔网钩住了运河底部，导致行动停止。次日涨潮期间，布坎伊越过拦截网，游向运河更深处。据当地报道，自这条鲨鱼出现以来，已有超过160万人到访该公园。

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