巴基斯坦拉瓦尔品第的学校注册机构给予未注册的私立教育机构一周时间提交文件并满足注册的法律要求。若未能遵守要求，此类机构的场所将被查封，《黎明报》报道。

注册与罚款

该决定是在拉瓦尔品第地区学校注册机构的一次会议上作出的，会议由社会服务副地区专员法扎伊尔·穆达萨尔主持。与会者讨论了私立机构的注册、遵守法律要求以及对教学场所的安全检查。

会议还审议了35份来自新成立私立教育机构的申请。其中一份因文件不齐全被驳回。其余34家机构的注册以提交计算机教室和科学实验室的证书为条件，这些证书已被地区注册委员会列为强制要求。

该机构还允许对在暑假期间违反政府命令的教育机构处以罚款。

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建筑安全检查

当局决定由第三方对私立教育机构建筑的技术状况进行评估。为此，成立了一个由社会服务副地区专员领导的委员会。委员会成员包括地区教育机构负责人、建筑执行工程师和发展副主任。

地区教育机构首席执行官亚辛·汗·巴洛奇表示，该部门正在检查该地区7000所私立学校和1300所公立学校的安全措施落实情况及潜在危险结构的状况。他说，143所公立学校获一周时间满足安全要求。检查计划在一周内完成，之后将对未满足安全要求的机构采取措施。

地区注册机构成员贾维德·汗还提请注意，一些市政行政部门官员在安全审计期间向私立学校发出通知，要求其将场所商业化。他呼吁暂停此类行动，以便这些机构能够完成检查和注册程序。

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