据《快报论坛报》报道，在巴基斯坦拉瓦尔品第，与92 News电视台有关联的41岁电视主持人拉比娅·阿赫桑因枪伤死亡。其丈夫已被拘留，警方缴获了一把武器。

被拘留者的说法

旁遮普省信息部长阿兹玛·博哈里称死者为拉比娅·艾哈迈德，并表示，她被发现时已死在房间内，头部有枪伤。与此同时，警方称，女子的尸体是在阿迪亚拉路古尔沙纳巴德地区一所房屋的卧室内被发现的，其颈部前侧有枪伤。

执法人员表示，这名电视主持人的丈夫被确认为阿赫桑，他在初步审讯时称，枪击是意外发生的。据他所说，他玩弄武器时枪支走火。警方正在核查这一说法。

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调查及同事的反应

事发时，这名电视主持人的母亲和姐妹也在屋内。旁遮普省法医科学局的专家在现场收集了证据，遗体被送往地区医院进行尸检。警方正在萨达尔-拜鲁尼警察局登记谋杀案。

拉比娅·阿赫桑最后一次在该电视台主持节目是在周六晚间。她的同事，包括记者阿布萨·科马尔、拉乌夫·克拉斯拉和努斯拉特·贾维德，向死者家属表示哀悼。科马尔还表示，她希望此案得到公正调查。

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