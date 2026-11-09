澳大利亚储备银行表示，现有证据有限，无法证明人工智能已显著提高劳动生产率或造成大规模失业。同时，该技术可能加大金融稳定风险。该行负责经济事务的副行长莎拉·亨特在悉尼举行的瑞银会议上作出上述表示，Channel NewsAsia报道。

对通胀的影响

亨特认为，人工智能对通胀的影响将随时间而变化。在初始阶段，对这项技术的投资可能会增加需求，并在经济扩大供给的能力有限时加剧价格压力。

她指出，随着数据中心及相关行业产能扩大，供给随后可能赶上需求。如果人工智能带来更广泛的生产率增长，经济体将能够利用同样的资源生产更多产品，而技术投资带来的初始通胀压力应会缓解。

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劳动力市场变化的迹象

国内对数据中心投资的繁荣增强了澳大利亚经济的需求。根据消息来源，这也是澳大利亚储备银行今年五次加息、将利率升至4.85%的原因之一——这是18年来的最高水平。

亨特还表示，已有初步适应迹象：在最容易受到人工智能影响的职业中，职位发布和就业指标正在走弱。与此同时，在该技术影响较小的领域，增长更强劲，尤其是在年轻劳动者群体中。她警告称，如果人工智能投资回报未达到预期，资产价格可能出现剧烈或无序调整。

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