在澳大利亚阿德莱德的托伦斯河中发现了十多条疑似锦鲤。此后，环保组织 Green Adelaide 呼吁居民不要将不想要的宠物鱼，包括金鱼，放生到河中。据澳大利亚广播公司新闻报道，将锦鲤、金鱼或任何其他非本地物种放入南澳大利亚州的河流，可能面临最高12万澳元的罚款。

两个地区发现鱼类

在圣彼得斯溢流堰和哈克尼桥之间，人们看到了一群鲜橙色、黑色和彩色的鱼。上游的德南考特地区也记录到数量较少的疑似锦鲤。

Green Adelaide 代表斯图尔特·科拉德表示，未经负责初级产业事务的部长许可，在南澳大利亚州饲养锦鲤是违法的。他说，该组织怀疑这些鱼是公众放入河中的。科拉德还指出，此前从未记录过在托伦斯河发现如此多锦鲤的情况。

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已设置渔网进行捕捞

德南考特已设置渔网，以捕捞发现的锦鲤。科拉德解释说，这些鱼与欧洲鲤鱼一样，会与本地物种争夺食物。它们在近河底处觅食，搅动沉积物，因此可能扰乱河床上的植物。

Green Adelaide 在对托伦斯河进行调查时定期捕捞金鱼。科拉德说，河中已经存在这些鱼的自我维持种群。

为鸭嘴兽回归做准备

入侵物种委员会的詹姆斯·约翰斯顿表示，鉴于为支持本地鱼类、rakali和其他物种所投入的资金和努力，锦鲤的出现令人失望。8月，南澳大利亚州政府宣布追加400万澳元资金，尝试让鸭嘴兽重返托伦斯河。这些动物上一次在该水道被记录到是在19世纪80年代。科拉德认为，这条河已接近能够维持其种群的状态；用于重新引入的动物可能从维多利亚州运来。

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