据LSM English报道，拉脱维亚里加的文化领域代表将于11月10日星期二举行抗议活动，呼吁改变国家对该行业的态度。参与者将于14:00在拉脱维亚国家歌剧和芭蕾舞剧院大楼附近集合，游行将于14:30开始，预计于15:30在拉脱维亚国家艺术博物馆附近结束。

文化行业面临的问题

拉脱维亚国家交响乐团总监、拉脱维亚专业音乐团体协会理事会成员因德拉·卢基娜表示，尽管该国新政府仍在组建中，此次抗议旨在引起人们对该行业问题的关注。

她表示，数月前作出举行此次活动的决定时，并不知道届时政府仍未组建完成。与此同时，议会已经选举产生，所有议员都获邀参加一场音乐会，行业代表将在会上介绍自身及其需求。

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卢基娜强调，活动之后必须采取具体措施。这不仅涉及薪酬，也涉及国家对文化机构的支持。她解释说，此类机构资金不足迫使其提高票价。“我们也希望促进人们理解，文化是每一位公民都享有权利的事物，”她说。

薪酬差距

活动组织者指出，2026年第二季度，文化遗产机构的税前平均工资为1395欧元，而表演艺术领域为1365欧元。相比之下，公共部门的平均工资达到1926欧元。

11月9日晚，“文化（生存）”活动框架内的一场音乐会将在里加会议中心举行。拉脱维亚专业音乐团体将展示行业团结，并呼吁与新一届议会讨论文化工作者长期薪酬计划。

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