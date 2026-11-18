侵略国俄罗斯当局至少对两名于2023年6月12日以卢布向支持政治犯的“你们并不孤单”募捐马拉松活动捐款的人提起了刑事案件。据Meduza报道，涉案人员被控根据俄罗斯《刑法》第282.3条资助“极端主义组织”。该条款规定的处罚从罚款到最高八年监禁不等。

其中一起案件于2026年夏季结案：法院认定被告有罪，并对其处以高额罚款。另一起案件仍处于调查阶段。该案涉案人员已离开俄罗斯，预计不久将开始缺席审理。

调查人员将捐款与FBK联系起来

“你们并不孤单”马拉松活动并不具有“极端主义组织”地位。不过，其参与者中包括反腐败基金会的媒体项目；俄罗斯当局于2021年将该基金会认定为“极端主义组织”。

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已知案件涉及2023年6月通过DonationAlerts服务，从俄罗斯银行卡向政治人物马克西姆·卡茨账户进行的卢布转账。该媒体称，调查人员将这些捐款视为资助反腐败基金会，尽管卡茨与该基金会早已不是政治盟友。所筹资金经由“雨”电视台转交给政治犯，而该基金会本身并未收到资金。

数千名捐款者面临风险

查阅过案件材料的人权项目OVD-Info估计，可能面临迫害风险的人数为7519人。所指的是通过卡茨账户进行此类转账的捐款者。

执法人员还向DonatePay服务索取了“雨”电视台于2023年6月12日上午为政治犯募集的捐款数据。目前尚不清楚他们是否获得了这些信息。据Meduza报道，2026年3月，Mediazona称DonationAlerts会向执法机构提供用户数据；人权捍卫者在研究马拉松捐款者案件材料后证实了这一点。

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