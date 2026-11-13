俄罗斯这一侵略国的加里宁格勒法院以叛国罪指控判处66岁人权律师玛丽亚·邦茨勒12年监禁。她还被处以一年职业活动限制。

据半岛电视台报道，邦茨勒曾在加里宁格勒代理数名涉及政治性质案件的被告。人权组织“保护之言”称，检察官曾要求判处她15年监禁。

控方说法

法院在Telegram上发布的消息中没有提及被判刑者的姓名。消息称，俄罗斯联邦安全局以涉嫌自2024年起向乌克兰提供有关加里宁格勒执法机构工作人员的信息为由拘留了一名女子。

检方还称，她向乌克兰提供了有关该飞地刑事案件的信息，这些信息受到基辅的关注。加里宁格勒州位于波罗的海沿岸，介于立陶宛和波兰之间。

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闭门审理

人权组织“保护之言”表示，庭审以闭门方式进行。据该组织称，邦茨勒及其律师未获准进入法庭，而被告本人仅获准作最后陈述。

辩方称，控方援引的所有信息均不属于秘密信息。该组织还表示，邦茨勒在羁押期间出现健康问题。

俄罗斯于2022年2月开始全面入侵乌克兰后，该国通过了法律，对所谓诋毁军队以及传播有关武装部队的“虚假信息”予以处罚。

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