俄罗斯这一侵略国彼尔姆的一家法院批准了当地第5号审前拘留中心提出的申请，将18岁的阿尔谢尼·图尔宾转入成人羁押制度。据其支持团体称，图尔宾将从少年教养殖民地转入普通管制殖民地，Meduza报道。

纪律处分

庭审期间获悉，图尔宾因违反审前拘留中心的规定而受到九次纪律处分。在此之前，他的家人仅知道其中四起。

在回答法官关于处分原因的问题时，图尔宾表示，他曾努力遵守规定。他认为，这些处分与俄罗斯联邦监狱局工作人员对他的个人态度有关，也与没有向他说明内部规定中的某些条款有关。

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判决与新案件

2024年6月，当时15岁的图尔宾因被指控参与一个被俄罗斯当局认定为恐怖组织的团体，被判处在少年教养殖民地服刑五年。俄罗斯联邦安全局声称，他据称曾与“俄罗斯自由”军团的一名代表通信，并提交了加入该部队的申请。

根据案件材料，2023年夏天，这名学生将写有“你们需要这样的总统吗？”的传单放入信箱，手持白蓝白旗帜拍照，并创建了名为“自由俄罗斯”的Telegram频道。联邦安全局称，图尔宾加入了该军团并按照其指示行事。图尔宾本人表示，他是独自散发传单的，并否认曾向该军团提交申请。俄罗斯独立媒体Mediazona报道称，俄罗斯联邦安全局对他的讯问笔录中有关他承认这一事实的内容系伪造。

另有报道称，2026年2月，图尔宾因被指控参与该机构内的骚乱而被立案侦查。

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