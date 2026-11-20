在莫斯科，俄罗斯联邦——侵略国——的一家法院以资助极端主义活动案判处鸟类学家索菲娅·罗森费尔德三年半监禁。指控与她向阿列克谢·纳瓦利内的反腐败基金会进行的两笔捐款有关，捐款总额为2,000卢布，约合30美元。德国之声报道。

向反腐败基金会捐款

俄罗斯当局于2021年夏季将反腐败基金会认定为极端主义组织。德国之声写道，当时罗森费尔德正在北极考察，没有手机和互联网接入，因此没有立即停止定期捐款。她在返回莫斯科后停止了捐款。

检方要求判处这名科学家五年监禁。独立媒体Mediazona的统计显示，在225起涉及向反腐败基金会捐款的案件中，约85%的判决未涉及剥夺自由。不过，罗森费尔德被判处实际在监狱服刑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

科研工作与支持

索菲娅·罗森费尔德研究并保护北极鸟类，是最早系统监测候鸟种群的俄罗斯研究人员之一。为开展研究，她开发了一种特殊飞行器，可从低空观察鸟类。

2025年10月，在完成博士论文答辩数月后，罗森费尔德的住所遭到搜查，她也被施加行动限制。因此，她取消了每年夏季前往北极的考察。超过1,000人签署了一份致俄罗斯总统人权委员会的呼吁书，要求撤销判决。她居住在以色列的父亲还表示，以色列领事至今仍未获准探视被监禁的女儿。

关注我们在