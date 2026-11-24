在俄罗斯——侵略国——的列乌托夫，一家法院以持有爆炸物案件判处38岁的朋克音乐人弗拉基米尔·博洛博洛夫六年监禁。他还被处以5万卢布罚款，Meduza报道称，消息援引自Mediazona。

调查人员的说法

据调查人员称，在博洛博洛夫的公寓内发现了一枚伪装成充电器的简易爆炸装置。调查人员称，2023年，这名音乐人与一名身份不明的人取得联系，此人向他提供了藏有爆炸物的藏匿处坐标。按照他们的说法，他取走了爆炸物并将其存放在家中。

博洛博洛夫本人表示，移动电源是被人栽赃给他的。在法庭上，他承认有罪并表示悔恨。该音乐人在最后陈述中强调，他无意伤害任何人，只是让自己面临危险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拘留与酷刑指控

2025年8月底，俄罗斯联邦安全局人员拘留了博洛博洛夫，搜查了他的公寓，并将他扣押三天，随后在未提出指控的情况下将其释放。该音乐人的亲属及其律师奥斯卡·切尔日季耶夫称，在被扣押期间，该男子被铐在暖气片上，遭到电击酷刑，并受到强奸威胁。医务人员记录了酷刑痕迹。

9月1日，博洛博洛夫离开医院时，警方再次将其拘留。他被指控犯有轻微流氓行为，法院判处其在临时拘留场所关押15天。该期限结束后，这名音乐人因持有爆炸物案件被逮捕。

关注我们在