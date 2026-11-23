在俄罗斯联邦——一个侵略国——政府正在讨论一项法案，该法案可能为电子游戏引入强制性发行许可证，类似于电影已被要求取得的许可证。Meduza援引消息人士报道称。

法案计划

据该媒体报道，俄罗斯国家杜马计划完善该文件，并在今年的一读中通过。该法案还规定，将游戏开发商和发行商归类为互联网信息传播组织者。

被列入相应登记册的服务必须在俄罗斯境内存储用户数据，并应执法机构要求提供这些数据。

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行业立场

为电子游戏设立发行许可证的想法最早于2023年被讨论。当时，这一想法由亚娜·兰特拉托娃提出，她目前担任俄罗斯人权专员。

行业代表认为，发行许可证机制并不适用于电子游戏，因为电子游戏会因新赛季、扩展内容和玩家创作的内容而经常发生变化。一名IT公司消息人士表示，这些要求应同等适用于俄罗斯和外国开发商，但目前很难想象俄罗斯当局称为“不友好”国家的代表获得此类许可证的实际程序。

2024年，另一项法案已被提交至国家杜马——内容涉及游戏内容标识，以及通过国家服务门户网站“Gosuslugi”识别玩家身份。该法案至今尚未通过。

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