2026年11月17日，彼尔姆基洛夫区法院（俄罗斯联邦——侵略国）判处阿列克谢·拜科夫在高度戒备监狱服刑10年。法院认定他是暗网平台Hydra的共同创始人之一，该平台被用于销售毒品和非法服务。Meduza报道了此事。

拜科夫被认定犯有洗白犯罪所得、建立犯罪组织以及协助实施500多起毒品分销案件的罪行。检察官要求判处他18年监禁。除监禁刑期外，法院还对拜科夫处以480万卢布罚款，并裁定没收总价值超过10亿卢布的资金和不动产。

调查方的说法

根据法院裁定，拜科夫和另一名涉嫌为Hydra共同创始人的阿列克谢·科尔尼延科控制了该平台的开发、运营和财务。在Hydra之前，他们共同运营LegalRC和WayAway论坛。科尔尼延科正被通缉，目前没有其被拘留的消息。

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拜科夫于2024年春季在莫斯科被拘留。俄罗斯内务部表示，在搜查期间从他那里查获了价值超过3亿卢布的现金和加密货币。该案被移交彼尔姆法院审理，因为调查材料中提及的大部分毒品藏匿点正是在该市这一区域发现的。

关于Hydra的已知信息

Hydra于2015年在WayAway和LegalRC论坛合并后出现。2022年4月，德国警方在美国执法部门参与下扣押了该平台位于德国的服务器，此后该平台停止运营。根据美国司法部的数据，从2016年1月至2022年3月，约有52亿美元流入Hydra的加密货币钱包。

判决前夕，拜科夫刑事案件材料的片段在暗网上被发布。发帖者未提供证据便声称，他据称曾向执法人员支付6亿卢布贿赂，以换取较轻判决。俄罗斯内务部侦查部门禁毒处前负责人谢尔盖·佩利赫确认了公开文件的真实性，但未证实帖子中提出的指控。

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