在俄罗斯这一侵略国，军事调查人员已就一架安-12军用运输机在西伯利亚西南部克麦罗沃附近坠毁一事启动刑事程序。机上19人全部遇难，AeroTime报道。

紧急降落

据俄罗斯媒体报道，2026年11月17日，该飞机执行从新西伯利亚飞往坎斯克的航班。据报道，其一台发动机起火。机组请求在克麦罗沃机场紧急降落，但飞机在距离跑道数英里处坠毁。目击者称，该航空器在坠毁前已起火。

坠机调查

俄罗斯这一侵略国的国防部表示，该飞机正在执行计划飞行，并坠毁在亚古诺沃村附近的无人居住地区。该部门将技术故障列为初步原因，但未说明其性质。俄罗斯空天军委员会也在调查事故情况。

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该案件根据俄罗斯《刑法》第351条立案，该条涉及违反飞行规则或飞行准备规则。克麦罗沃州州长伊利亚·谢列久克表示，坠机现场的火势已被扑灭，相关区域已被封锁。已为调查人员、救援人员和医务人员设立行动指挥部。11月18日，调查人员继续勘查坠机现场，并收集用于鉴定的证据。有关部门未公布遇难者身份信息，也未公布机组成员与乘客之间的确切人数分布。

安-12是一种苏联设计的四发动机涡轮螺旋桨运输机，目前仍用于军用和民用航空。失事飞机的注册号、机龄及运营单位尚未得到确认。

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