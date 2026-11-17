在俄罗斯，这一侵略国的当局引入了一项程序，将未找到继承人的已故公民银行账户和存款中的资金移交给国家。涉及卢布、外币和贵金属。弗拉基米尔·普京于11月初签署了相应法令。

据Meduza报道，该文件以确保“经济安全”的必要性为理由说明了这一决定。该法令援引了关于应对美国和其他国家“不友好行动”的法律。

该程序将适用于哪些人

在同时满足三个条件的情况下，国家将能够获得俄罗斯公民的储蓄：该人已去世超过五年，且因死亡被从税务登记中注销；其财产未开启继承案件；联邦法警局没有关于其债务的信息。

该程序在对立法作出修订之前便已引入。俄罗斯政府须在2027年4月1日前提交有关通过立法程序识别和登记无主继承财产的建议。同时，该法令已规定税务部门、国家财产管理机构、公证人协会、法警部门和银行的行动顺序。

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期限和继承人的权利

根据Meduza的计算，即使所有相关机构在每个阶段都使用最长时限，到2027年3月中旬，银行也必须向国家划转无人认领储蓄的卢布等值金额。

如果继承人在此后出现，他们将不得不向法院申请恢复接受继承的期限。一个人在得知继承事宜后，有六个月时间向法院提交申请。若裁决为肯定，继承人将获得以卢布支付的、等同于已计入联邦预算资金的金额：银行不会将外币或贵金属直接移交给国家。

潜在收入规模尚不清楚。2009年，俄罗斯储蓄银行副行长德米特里·达维多夫估计，“沉睡”存款规模约为2000亿卢布；2018年，一名未具名银行家向《生意人报》表示，可能的金额接近1.5万亿卢布。这些估计涉及总体无人认领存款，并不一定属于已故人士。

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